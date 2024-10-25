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Минюст внёс в реестр иноагентов интернет-портал ASTRA*

25 октября 2024, 17:27
Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

Министерство юстиции Российской Федерации пополнило список изданий-иностранных агентов. Теперь в этом перечне находится интернет-портал ASTRA*.


Изменения в список иноагентов вносятся Минюстом именно по пятницам. Как раз сегодня, 25 октября, на официальном сайте ведомства появилась информация, что таковым признано указанное электронное средство массовой информации. Поясняется, что портал распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также ложные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооружённых сил РФ.

Кроме портала ASTRA*, реестр иноагентов сегодня пополнили ЛГБТ**-активист и экс-глава молодежного отделения партии «Яблоко» Николай Кавказский*, литературовед Олег Лекманов*, блогер Антон Хардин* и активист сепаратистского толка Артем Медведев*.

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* Признан иноагентом в РФ
** Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
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#иноагенты
Депутат Белик назвал слова Зеленского в адрес Гутерреша очередной истерикой
25 октября 2024, 18:00

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал заявления Владимира Зеленского в адрес ООН и её генсека Антониу Гутерреша, отметив, что сказано оно было из-за бессильной злобы.
«Слова Зеленского в адрес Гутерреша сказаны от бессильной злобы, очередная истерика обиженного нелегитимного персонажа, изображающего из себя воинственного борца. Значение саммита БРИКС так больно ударили по Зеленскому, сомнительное мероприятие которого, пафосно названное «саммитом мира» и проведённое летом в Швейцарии, оказалось провальным, что он опускается до подобных колкостей и никак не может принять происходящее», — прояснил в беседе с RT Белик.

Ранее Владимир Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутеррешу в визите в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани.

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#оон
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#россия
#украина
#политика
#брикс
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Оппозиция в Южной Корее осудила депутатов за призывы наносить удары по России
25 октября 2024, 17:52

Фото: istockphoto/HStocks

Представители южнокорейской оппозиции подвергли резкой критике призывы депутатов парламента от правящей партии к координации действий с ВСУ для нанесения ракетных ударов по территории России.
Ранее в Сеуле забили тревогу о якобы находящихся в России военных из КНДР, которые затем будут отправлены в зону конфликта на Украине, напоминает информационное агентство «Рёнхап». При этом Пхеньян опроверг данную информацию, а в Москве выразили удивление по поводу небывалого ажиотажа в Южной Корее по этому поводу.

Агентство приводит слова лидера Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мёна, который напомнил, что правительство не смогло сохранить жизнь молодого морского пехотинца, погибшего в прошлом году при ликвидации последствий наводнений, а также предотвратить трагедию на Итхэвоне, где во время давки на Хэллоуин в 2022 году погибли 159 человек.

«И эти власти пытаются перенести происходящую за тридевять земель войну на Корейский полуостров? Придите в себя!», — цитирует издание политика.

Ли Чжэ Мён призвал правительство и правящую партию «Гражданская сила» принести извинения за то, что они не пытаются снизить озабоченность граждан в условиях непростой ситуации с национальной безопасностью, а напротив провоцируют кризис.

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#кризис
#кндр
#южная корея
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Зеленский отказался принять генсека ООН Гутерреша из-за саммита БРИКС
25 октября 2024, 16:14

Президент Украины Владимир Зеленский отказал генсеку ООН Антониу Гутеррешу в визите в Киев из-за его участия в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает агентство France Presse, ссылаясь на неназванный высокопоставленный украинский источник.
Отмечается, что после Казани генсек организации планировал посетить Украину, однако Зеленский отказался утверждать этот визит.

Источник также указал на то, что своими действиями Гутерреш якобы оскорбил международное право.

Напомним, что саммит стран БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. Генсек НАТО Антониу Гутерреш принял в нём участие и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Это была первая поездка главы объединения в РФ с 2022 года.

Из-за этого Зеленский 24 октября, в День Организации Объединённых Наций, нахамил Гутеррешу, обвинив его в визите в Россию.

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#брикс
#россия
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Путин подписал указ о включении Жоги в состав Совбеза РФ
25 октября 2024, 15:35

Владимир Путин и Артём Жога (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин включил своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе Артёма Жогу в состав Совбеза РФ. Соответствующий указ, подписанный главой государства, представлен на портале правовых актов.
Документом вносятся изменения в список членов Совета безопасности России. Данным документо в его состав вошёл полномочный представитель президента Артём Жога.

Уточнил, что полпреды президента во всех федеральных округах страны входят в состав Совбеза. Предшественником Жоги на этом посту был сенатор Владимир Якушев, которого исключили из совета 30 сентября.

Полпредом Путина на Урале Жога стал 2 октября. Он является ветераном СВО на Украине, а также выпускником программы кадрового резерва «Время героев».

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Аббас назвал замечательной встречу с Путиным во время саммита БРИКС
25 октября 2024, 15:19

Махмуд Аббас (Фото: РИА Новости/Александр Казаков)

Палестинский президент Махмуд Аббас отметил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита БРИКС в Казани прошла замечательно.
«Встреча с Путиным была замечательной! Самое важное, что Россия поддерживает палестинский народ в решении вопроса о двух государствах и создании независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме», — прокомментировал в беседе с RT Аббас.

До этого министр иностранных дел Индонезии Сугионо, принявший участие в форуме «БРИКС плюс» в Казани, заявил о желании страны присоединиться к БРИКС. По его словам, такой шаг государства покажет, что оно укрепляет позиции в качестве моста между развитыми и развивающимися странами для усиления продовольственной безопасности, устойчивости в энергетике и сокращению бедности на Глобальном Юге.

«Присоединение Индонезии к БРИКС служит проявлением свободной внешней политики», — приводят argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости слова министра.

Ранее политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян заявлял, что саммит БРИКС, прошедший в Казани, является дипломатической победой президента России Владимира Путина над западной концепцией изоляции нашей страны.

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США начали оправдываться, осознав провал антироссийских санкций
Politico: США оправдываются, что санкции не направлены на обвал экономики РФ
25 октября 2024, 14:37

Фото: iStock/donfiore

США на фоне провала антироссийских санкций начали оправдываться, что они якобы никогда не были направлены на обвал экономики России. Об этом заявляет газета Politico.
При этом напомним, что российские власти, экономисты и аналитики не раз заявляли, что после введения санкций экономика страны не только не обрушилась, но, наоборот, продолжила стремительно расти. Это указывает на то, что санкции не имеют того эффекта, которого ждут от них западные государства.

Неназванный высокопоставленный чиновник из администрации США заявил, что введение санкций никогда не было нацелено на обвал российской экономики. Однако вспомним, что в 2022 году американский президент Джо Байден заявлял, что всего один год действия санкций против России сведёт на нет достижения российской экономики за последние 15 лет.

По словам источника газеты, единственной целью антироссийских санкций является предотвращение приобретения Москвой вооружения и средств, которые могут применяться во время конфликта на Украине.

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Украина собирает боевиков для организации беспорядков в Грузии
25 октября 2024, 14:23

Фото: iStock/Kachura Oleg

Украина собирает боевиков и числа этнических грузин для организации беспорядков в Грузии. ТАСС приводит документ, подтверждающий процедуру отбора предполагаемых участников.
Отмечается, что запрос на поиск этнических грузин, проживающих на Украине, включая действующих и бывших боевиков батальона «Азов»* и военных ВСУ, поступил от главного управления СБУ по Днепропетровской области.

Сообщение, представленное агентством, является ответом на этот запрос. Из него следует, что был проведён комплекс оперативно-разыскных мероприятий для установления граждан Грузии, проживающих на территории краины.

Кроме того, имеются сведения, что Киев собирается оказать давление на грузин с гражданством Украины, проживающих на территории Грузии.

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Захарова: Варшава боится обращения поляков в консульства РФ за защитой
25 октября 2024, 13:32

Мария Захарова (Фото: пресс-служба МИД РФ)

Польские власти приняли решение о закрытии консульства России в Познани из страха, что граждане республики начнут обращаться в российские дипломатические представительства за защитой.
Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По её словам, многие люди в зарубежных странах хотят найти защиту, убежище, новую возможность для сохранения ценностей, которым они привержены. Дипломат также сообщила, что российские посольства как раз получили указание заниматься работой в этом направлении.

Польские власти испугались, что российские консульства начнут принимать заявки от граждан самой же Польши, которые хотят сохранить свои семьи и детей от деструктивного влияния «толерантного» Запада.

По результатам ведомственного доклада, сделанного главой польского МИД Радославом Сикорским, большинство граждан Польши негативно отнеслись к сообщению о закрытии российского консульства в Познани.

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Путин: Россия не пойдёт ни на какие уступки в процессе переговоров по Украине
25 октября 2024, 13:09

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

В процессе мирного урегулирования конфликта на Украине российская сторона не пойдёт ни на какие размены и уступки. Любой исход возможных переговоров должен быть в пользу России.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» телеканала «Россия 1». Российский лидер отметил, что такой подход диктуется ситуацией, складывающейся на поле боя.

По словам главы государства, Москва готова к поиску разумных компромиссов, которые послужат процессу мирного урегулирования украинского кризиса. Вопрос в том, что никаких предметных разговоров на эту тему пока нет, а Киев так вообще прямо отказывается от заключения каких-либо соглашений.

В заключение Владимир Путин ещё раз подчеркнул, что любой исход процесса урегулирования на Украине должен быть в пользу России, и ни на какие уступки российская сторона не пойдёт.

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