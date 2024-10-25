Минюст внёс в реестр иноагентов интернет-портал ASTRA*

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Министерство юстиции Российской Федерации пополнило список изданий-иностранных агентов. Теперь в этом перечне находится интернет-портал ASTRA*.
Изменения в список иноагентов вносятся Минюстом именно по пятницам. Как раз сегодня, 25 октября, на официальном сайте ведомства появилась информация, что таковым признано указанное электронное средство массовой информации. Поясняется, что портал распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также ложные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооружённых сил РФ.
Кроме портала ASTRA*, реестр иноагентов сегодня пополнили ЛГБТ**-активист и экс-глава молодежного отделения партии «Яблоко» Николай Кавказский*, литературовед Олег Лекманов*, блогер Антон Хардин* и активист сепаратистского толка Артем Медведев*.
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** Движение признано экстремистским и запрещено в РФ
Александр Бойцов