Южнокорейский президент извинился перед нацией за военное положение

Юн Сок Ель (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель принес жителям страны извинение за введение военного положения в государстве. Свое обращение лидер совершил в ходе телевизионной трансляции, пишет Reuters.
Ель подчеркнул, что берет полную ответственность за принятое решение на себя и готов понести наказание, если оно будет. К тому же корейский лидер исключил вероятность повторного введения военного положения в стране.
Напомним, что 3 декабря Юн Сок Ель ввел военное положение в Южной Корее. Свои действия он объяснил в намерении оппозиции совершить государственный переворот в пользу КНДР.
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