Минздрав РФ предлагает включить онкологию в список профессиональных заболеваний

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Министерство здравоохранения РФ предлагает внести изменения в перечень профессиональных заболеваний. Список должен пополниться факторами, вызывающими рак и соответствующие локации злокачественных новообразований.
Проект приказа ведомства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В документе указано, что действующие положения нормативного регулирования частично устарели и нуждаются в доработке.
В новом перечне перечислены такие факторы, как воздействие на кожу людей солнечного излучения во время работы на свежем воздухе. Оно может вызвать базально-клеточный рак, плоскоклеточный рак и меланому. Названа также сажа, воздействующая на людей, которые работают в отраслях, связанных с продуктами сгорания. Она может способствовать развитию рака лёгких. Здесь же указаны выхлопные газы двигателя и дизельное топливо, также негативно влияющие на лёгкие.
Если этот приказ будет подписан, то он вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2031 года.
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В новом перечне перечислены такие факторы, как воздействие на кожу людей солнечного излучения во время работы на свежем воздухе. Оно может вызвать базально-клеточный рак, плоскоклеточный рак и меланому. Названа также сажа, воздействующая на людей, которые работают в отраслях, связанных с продуктами сгорания. Она может способствовать развитию рака лёгких. Здесь же указаны выхлопные газы двигателя и дизельное топливо, также негативно влияющие на лёгкие.
Если этот приказ будет подписан, то он вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2031 года.
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Александр Бойцов