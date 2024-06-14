Мир близко подошёл к точке невозврата – Путин

Украина должна вывести свои войска из Херсонской и Запорожской областей, а также из ЛДНР, и признать Крым и новые территории как регионы РФ. Такие условия для согласия Москвы пойти на мирные переговоры с Киевом озвучил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ в преддверии мирного саммита по Украине в Швейцарии