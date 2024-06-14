Мир близко подошёл к точке невозврата – Путин

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что мир очень близко подошёл к точке невозврата из-за высокомерия западных государств. Об этом он сказал на встрече с руководством МИД РФ.
По словам российского лидера, эгоизм и высокомерие руководства стран Запада привели к крайне опасному состоянию дел, которое складывается на сегодняшний день.
Глава государства предположил, что руководства западных стран, возможно, не понимают масштабы угрозы или же чрезмерно верят в собственную безнаказанность и исключительность. И то и другое может обернуться трагедией, подчеркнул российский президент.
Напомним, в настоящее время Путин проводит встречу с руководством МИД РФ.
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«Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата. Призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков», — заявил Путин.
Глава государства предположил, что руководства западных стран, возможно, не понимают масштабы угрозы или же чрезмерно верят в собственную безнаказанность и исключительность. И то и другое может обернуться трагедией, подчеркнул российский президент.
Напомним, в настоящее время Путин проводит встречу с руководством МИД РФ.
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Элина Позднякова