Путин: Настало время обсуждения гарантий коллективной безопасности Евразии

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Сейчас настало время серьёзного обсуждения гарантий коллективной безопасности в Евразии. Также следует добиться того, чтобы внерегиональные вооружённые силы были свёрнуты и удалены.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел, которая проходит в эти минуты. Российский лидер также отметил, что Россия неоднократно предлагала различные решения по созданию оптимальной и устраивающей все стороны системы международной безопасности. Однако страны Запада всегда игнорировали любые инициативы Москвы, подчеркнул Путин.
Глава государства предложил вместе с партнёрами обсуждать и предлагать решения важных фундаментальных вопросов, которые волнуют не только Россию, но и всё мировое сообщество. Работа в этом направлении в современных непростых и быстро меняющихся реалиях требует максимальной концентрации усилий и инициативы, отметил российский президент.
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