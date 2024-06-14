Путин назвал сообщения о желании России напасть на Европу бредом

Фото: сайт Кремля
Сообщения о том, что Россия собирается напасть на Европу являются домыслами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с руководством МИД РФ.
По его словам, антироссийская пропагандистская кампания сопровождается домыслами, что РФ собирается напасть на Европу.
Помимо этого, российский лидер отметил, что отношения России с некоторыми западными государствами деградировали. По его словам, это произошло не по вине Москвы.
Кроме того, на встрече с руководством министерства иностранных дел Путин сообщил, что сейчас настало время серьёзного обсуждения гарантий коллективной безопасности в Евразии. Также следует добиться того, чтобы внерегиональные вооружённые силы были свёрнуты и удалены. Он отметил, что Россия неоднократно предлагала различные решения по созданию оптимальной и устраивающей все стороны системы международной безопасности. Однако страны Запада всегда игнорировали любые инициативы Москвы, подчеркнул Путин.
Напомним, в настоящее время Путин проводит встречу с руководством МИД РФ.
Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин начал встречу с руководством Министерства иностранных дел. Открывая встречу он сказал, что мир стремительно меняется и как прежде уже не будет. При этом, по его словам, на основе новой реальности происходит формирование основ многополярного мироустройства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Все мы понимаем, что это абсолютный бред, только обоснование гонки вооружений», — сказал президент.
Помимо этого, российский лидер отметил, что отношения России с некоторыми западными государствами деградировали. По его словам, это произошло не по вине Москвы.
Кроме того, на встрече с руководством министерства иностранных дел Путин сообщил, что сейчас настало время серьёзного обсуждения гарантий коллективной безопасности в Евразии. Также следует добиться того, чтобы внерегиональные вооружённые силы были свёрнуты и удалены. Он отметил, что Россия неоднократно предлагала различные решения по созданию оптимальной и устраивающей все стороны системы международной безопасности. Однако страны Запада всегда игнорировали любые инициативы Москвы, подчеркнул Путин.
Напомним, в настоящее время Путин проводит встречу с руководством МИД РФ.
Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин начал встречу с руководством Министерства иностранных дел. Открывая встречу он сказал, что мир стремительно меняется и как прежде уже не будет. При этом, по его словам, на основе новой реальности происходит формирование основ многополярного мироустройства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова