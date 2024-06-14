Путин: РФ предлагала Западу конструктивные решения в области безопасности

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Россия много раз предлагала странам Запада решения по созданию оптимальной для всех системы международной безопасности, но Запад игнорировал ее идеи. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в рамках встречи с руководством МИД РФ.
«Все наши многократные попытки вразумить страны Запада не находили вообще никакого ответа. Западные страны, будучи уверены в собственной силе и способности навязать остальному миру всё что угодно, просто игнорировали другие мнения», — сказал глава государства.
Путин уточнил, что западные партнёры в лучшем случае предлагали обсудить второстепенные вопросы или выгодные для себя темы.
По словам президента, если Европа хочет сохраниться как один из центров мира, ей стоит сохранять хорошие отношения с Москвой, и Россия к этому готова.
Напомним, в настоящее время Путин проводит встречу с руководством МИД РФ.
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Элина Позднякова