Мир подошел к решающему поворотному моменту развития, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что мир подошел к решающему поворотному моменту развития, и дело не только в политике. Об этом он сообщил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
По словам главы российского государства, изменения охватывают все сферы жизни: от технологических инноваций до социальных преобразований, от климатических изменений до медицинских достижений, от военной стратегии до биоэтических вопросов, от перспектив энергетики будущего до демографических сдвигов, от повсеместной цифровизации и развития искусственного интеллекта до принципиально новых экономических моделей.
В итоге создаются предпосылки для существенного преобразования. Все аспекты и возможные результаты этого процесса пока сложно полностью и однозначно оценить, подчеркнул Путин.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих экспертов из России и других стран в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
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