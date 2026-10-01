Мир подошел к решающему поворотному моменту развития, заявил Путин

01 октября 2026, 18:42

Президент России Путин: Мир подошел к решающему поворотному моменту развития

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что мир подошел к решающему поворотному моменту развития, и дело не только в политике. Об этом он сообщил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».