Путин высказался о возможности войны с Европой

25 сентября 2026, 21:55

Путин заявил, что Россия не готовится к войне с Европой

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия не готовится к войне с Европой, и оснований для этого нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.





По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, часть европейских стран специально готовит провокации и обостряет положение. Чтобы оправдать свои вложения в «абсолютно агрессивное поведение», Европа, по мнению президента, обманывает граждан тезисами о том, что Россия якобы собирается нападать.

«Это полный бред!» – заявил Путин.