Путин высказался о возможности войны с Европой
Путин заявил, что Россия не готовится к войне с Европой
Россия не готовится к войне с Европой, и оснований для этого нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.
По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, часть европейских стран специально готовит провокации и обостряет положение. Чтобы оправдать свои вложения в «абсолютно агрессивное поведение», Европа, по мнению президента, обманывает граждан тезисами о том, что Россия якобы собирается нападать.
«Это полный бред!» – заявил Путин.Ранее он также высказался о возможном возобновлении мирных переговоров с Украиной. Глава государства отметил, что Россия будет решать этот вопрос прежде всего на основе собственных интересов.