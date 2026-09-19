Путин поддержал расширение социальной газификации на сельские дома культуры
Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативы «Единой России» по расширению социальной газификации. Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев озвучил их на телемосте.
Партия получает много обращений включить в программу сельские дома культуры. Путин попросил Правительство расширить программу и добавить ДК.
«Поддерживаем и предложение выделить регионам в текущем году ещё 1,2 миллиарда рублей из резервного фонда Правительства, чтобы субъекты Федерации смогли полностью закрыть потребность в субсидиях для граждан на покупку газового оборудования. То есть оказать прямую финансовую помощь, которая большему числу людей могла бы позволить подключиться к сетевому газу. Прошу Правительство отработать соответствующие вопросы организационного характера на этот счёт», — заявил Владимир Владимирович.В Подмосковье льготники получают бесплатное подведение газа к участку, компенсацию работ внутри и до 80 тысяч рублей на оборудование. Программа охватывает многодетные семьи, ветеранов боевых действий, часть пенсионеров, инвалидов I группы, семьи с детьми-инвалидами и ветеранов ВОВ.
В этом году в регионе подключат ещё 5,5 тысячи домов, где живут более девяти тысяч человек. Газ получат более 70 СНТ — это улучшит условия 18 тысяч жителей.