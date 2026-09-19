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Путин поддержал расширение социальной газификации на сельские дома культуры

Фото: Istock/blinow61

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативы «Единой России» по расширению социальной газификации. Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев озвучил их на телемосте.



Партия получает много обращений включить в программу сельские дома культуры. Путин попросил Правительство расширить программу и добавить ДК.

«Поддерживаем и предложение выделить регионам в текущем году ещё 1,2 миллиарда рублей из резервного фонда Правительства, чтобы субъекты Федерации смогли полностью закрыть потребность в субсидиях для граждан на покупку газового оборудования. То есть оказать прямую финансовую помощь, которая большему числу людей могла бы позволить подключиться к сетевому газу. Прошу Правительство отработать соответствующие вопросы организационного характера на этот счёт», — заявил Владимир Владимирович.
В Подмосковье льготники получают бесплатное подведение газа к участку, компенсацию работ внутри и до 80 тысяч рублей на оборудование. Программа охватывает многодетные семьи, ветеранов боевых действий, часть пенсионеров, инвалидов I группы, семьи с детьми-инвалидами и ветеранов ВОВ.

В этом году в регионе подключат ещё 5,5 тысячи домов, где живут более девяти тысяч человек. Газ получат более 70 СНТ — это улучшит условия 18 тысяч жителей.
Ольга Щелокова

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