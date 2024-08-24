Фото: сайт Кремля
День независимости Украины – фейк. Об этом в своем Telegram-канале заявил лидер фракции «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов.
«Украина полностью зависима от западных хозяев, воспринимающих ее народ как “пушечное мясо”. Украина зависима от идеологии фашистского террора, которой “дышит” киевская верхушка», – заявил политик.
В этот день, по словам депутата, президента Украины Владимир Зеленский «изрыгает угрозы и оскорбления», которые, по мнению лидера фракции, представляют из себя «плевки страха и бессильной ненависти».
Ранее представитель посольства России в США заявил, что Украина стала не демократическим, а милитаристским авторитарным государством, зависимым от Вашингтона. Утверждатся, что современная история Украины является ярким примером упущенных возможностей и неправильно расставленных приоритетов.
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Александр Климов