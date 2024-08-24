Зеленский заявил, что Украина впервые применила новое оружие

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что 24 августа ВСУ впервые применили новое оружие. Об этом пишет издание «Страна» в Telegram-канале.
Отмечается, что новым оружием является ракета-дрон «Паляниця». Где именно было применено оружие, Зеленский не уточнил.
Ранее сообщалось, что администрация Соединенных Штатов обсуждает корректировку содержания пакетов военной помощи Киеву на фоне атаки ВСУ на Курскую область. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что администрация Соединенных Штатов обсуждает корректировку содержания пакетов военной помощи Киеву на фоне атаки ВСУ на Курскую область. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова