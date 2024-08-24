Зеленский расцветил угрозами в адрес РФ выступление к Дню независимости Украины

Фото: сайт Кремля
Украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам по случаю 33-летия независимости Украины. В своём выступлении глава киевского режима не скупился на оскорбления в адрес Путина и угрозы в сторону России.
Свою речь Зеленский записал в районе реки Псёл в Сумской области, откуда началась вылазка ВСУ на территорию Курской области, а затем опубликовал в своём телеграм-канале. Он назвал президента РФ Владимира Путина «больным дедом с Красной площади» и похвалялся, что для Киева не существует никаких «красных линий».
Курскую область Зеленский назвал «болотом» и пообещал, что россияне ещё «получат горя». Во время своей речи он несколько раз заявлял, что Украина является «примером демократии, которой вдохновляется весь мир».
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Александр Бойцов