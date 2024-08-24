Зеленский повысил в звании главкома ВСУ Сырского

Президент США Джо Байден несет ответственность за приостановку мирных переговоров между Россией и Украиной в 2022 году. Об этом на митинге в Аризоне в поддержку кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа заявил Роберт Кеннеди-младший.