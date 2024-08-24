Зеленский повысил в звании главкома ВСУ Сырского

Глава украинского режима Владимир Зеленский присвоил высшее воинское звание генерала главкому ВСУ Александру Сырскому. До того Сырский был в звании генерал-полковника.
Также своим указом Зеленский повысил в звании начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и командующего Объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова. Баргилевич из генерал-майора стал генерал-лейтенантом, а бывший бригадный генерал Гнатов теперь в звании генерал-майора.
Ранее Зеленский обратился к жителям Украины с места начала нападения ВСУ на Курскую область. Он записал видеообращение на территории Сумской области по случаю Деня независимости республики. После украинский лидер заявил о применении ВСУ нового оружия.
Читайте также:
МО РФ показало кадры возвращения российских бойцов, попавших в плен на курском направлении
Кадыров заявил о выводе 40 срочников из окружения ВСУ в Курской области
Алаудинов: ВСУ безуспешно пытаются продавить позиции на курском направлении
Лия Мурадьян