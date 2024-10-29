Миронов заявил о давнем участии Запада в войне с Россией

Сергей Миронов (Фото: сайт Госдумы РФ)
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о том, что Запад уже давно участвует в войне с РФ.
«Запад давно уже в войну с Россией втянулся. Наёмники, отставники, командированные и прочие натовские военнослужащие уже давно воюют против русских в Донбассе. И мы их там давно уничтожаем. А потом читаем некрологи в западных СМИ и соцсетях о внезапной смерти какого-нибудь американца или француза. Но авторы этих сообщений стесняются рассказывать, где, когда и как скончался этот господин», — прокомментировал в беседе с RT Миронов.
До этого представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани также выдвинул обвинения в участии в конфликте на Ближнем Востоке Запада, в частности США. Как передают argumenti.ru со ссылкой на IRNA, он уточнил, что Вашингтон причастен к атаке Израиля на Иран и в дальнейшем понесёт за это ответственность.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить по теме потенциального нахождения войск КНДР на территории России, потому что президент РФ Владимир Путин уже дал свой ответ.
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