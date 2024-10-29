«Загнали себя в тупик»: Захарова высказалась о поддержке кандидатов американскими СМИ

Фото: сайт МИД РФ
Американские СМИ «загнали себя в тупик» в выборе поддержки кандидатов на выборах президента в США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Она подчеркнула, что американские СМИ стремительно отказываются поддерживать какого-либо кандидата, поскольку на обоих стоит печать «российский». Так Дональда Трампа медиа индустрия сама провозгласила таковым и вот уже на продолжении практически 10 лет придумывает различные небылицы. А кандидатуру Камалы Харрис обещал поддержать Владимир Путин. Это привело к тому, что информационный мейнстрим США «прорвало».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума подчеркнул, что Москва поддержит кандидата от Демократической партии, нынешнего вице-президента США Камалу Харрис, поскольку так рекомендовал глава государства Джо Байден. Тогда Путин подчеркнул, что у кандидата такой заразительный смех, что указывает на то, что у неё всё хорошо.
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Анастасия Чинкова