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Песков назвал отвратительными менторские заявления США в адрес властей Грузии

Песков: Москва обеспокоена ультиматумами США и ЕС в адрес властей Грузии
29 октября 2024, 13:48
Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Кремль обеспокоен тем, что в официальных заявлениях политиков из Вашингтона и стран Евросоюза звучат ультимативные нотки в адрес нынешнего руководства Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


«Мы не вмешиваемся, но мы обеспокоены тем, что страны ЕС и Соединенные Штаты Америки в своих официальных заявлениях вчера высказывали ультиматумы нынешнему руководству Грузии», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, как в Кремле оценивают риски раскачивания ситуации в Грузии.

Представитель Кремля назвал отвратительными менторские и ультимативные заявление со стороны США и Евросоюза в адрес грузинского руководства. По его словам, такие высказывания противоречат всем нормам межгосударственных отношений и должны быть немедленно прекращены.

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Кремль не комментирует заявления НАТО о присутствии военных сил КНДР в России
Песков: Путин уже все сказал по вопросу войск Северной Кореи
29 октября 2024, 14:43

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить по теме потенциального нахождения войск КНДР на территории России, потому что Путин уже дал свой ответ. Между Москвой и Пхеньяном заключен Договор о стратегическом партнерстве, и четвертая статья договора подразумевает оказание военной помощи, если потребуется.
24 октября на пресс-конференции Путина по итогам саммита БРИКС президента попросили прокомментировать существование неких снимков со спутников, на которых были замечены силы КНДР. Войска были на территории России. Президент отметил, что снимки – вещь серьезная. Однако детали соглашения стратегического партнерства между РФ и КНДР – это внутреннее дело данных стран.
Путин также напомнил, что военные силы НАТО сами не стоят в стороне и активно вовлечены в украинский конфликт.

28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вновь поднял вопрос о возможном нахождении солдат Северной Кореи в Курской области. Его слова не были подкреплены фактическими доказательствами, но Рютте заключил, что такое передвижение военнослужащих КНДР указывает на значительную эскалацию конфликта.

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Киев перестал видеть в Варшаве ключевого партнёра, заявил президент Польши Дуда
Президент Польши Дуда: Украина больше не видит в Варшаве ключевого партнёра
29 октября 2024, 14:01

Фото: iStock/Ruma Aktar

Власти Украины больше не считаются с Польшей. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда в эфире радиостанции RadioZet.
Отмечается, что Киев перестал видеть в Варшаве ключевого партнёра после снижения темпов предоставления военной помощи и неспособности нарастить их.

При этом глава государства отметил, что хотел бы иметь дружественные отношения с Украиной, а также добавил, что президент страны Владимир Зеленский находится под давлением крупнейших держав, предоставляющих оружие Киеву. В связи с этим украинский лидер принимает решения под этим давлением, но сейчас это неизбежно, поскольку «жизнь жестока».

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#поставки
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В Вологодской области алкоголь будут продавать только два часа в день
29 октября 2024, 13:44

Георгий Филимонов (Фото: сайт Кремля)

Власти Вологодской области намерены резко сократить в регионе время продажи алкоголя. По будним дням спиртное можно будет купить только в течение двух обеденных часов — с 12 до 14 часов.
В выходные и праздничные дни сохранится обычный режим торговли. Указанные изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года в случае их одобрения Законодательным собранием Вологодской области. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в восьмиминутном обращении к жителям региона, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.

Он назвал данное решение взвешенным и абсолютно необходимым. Кроме ограниченного промежутка времени, в который можно будет купить алкоголь по будням, значительно расширен список праздников, в которые торговым точкам запретят продажу спиртного. К ним, в частности, относятся День российского студенчества (25 января), Всемирный день здоровья (7 апреля), День России (12 июня) и другие.

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«Загнали себя в тупик»: Захарова высказалась о поддержке кандидатов американскими СМИ
Захарова: СМИ США загнали себя в тупик в выборе поддержки кандидатов
29 октября 2024, 11:52

Фото: сайт МИД РФ

Американские СМИ «загнали себя в тупик» в выборе поддержки кандидатов на выборах президента в США. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Она подчеркнула, что американские СМИ стремительно отказываются поддерживать какого-либо кандидата, поскольку на обоих стоит печать «российский». Так Дональда Трампа медиа индустрия сама провозгласила таковым и вот уже на продолжении практически 10 лет придумывает различные небылицы. А кандидатуру Камалы Харрис обещал поддержать Владимир Путин. Это привело к тому, что информационный мейнстрим США «прорвало».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума подчеркнул, что Москва поддержит кандидата от Демократической партии, нынешнего вице-президента США Камалу Харрис, поскольку так рекомендовал глава государства Джо Байден. Тогда Путин подчеркнул, что у кандидата такой заразительный смех, что указывает на то, что у неё всё хорошо.

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ВМС США спустя 142 года извинились за уничтожение деревни на Аляске
AP: ВМС США извинились за уничтожение деревни на Аляске в 1882 году
29 октября 2024, 11:43

Фото: iStock/bennymarty

Военно-морские силы (ВМС) США спустя 142 года принесли извинения за то, что сожгли деревню Ангун на юго-востоке Аляски. Об этом пишет агентство Associated Press.
Отмечается, что трагедия в деревне с населением порядка 420 человек произошла 26 октября 1882 года.

В годовщину случившегося контр-адмирал Марк Сукато, который командует северо-западным регионом ВМС США, принёс извинения. Он отметил, что флот признает те боль и страдания, которые были причинены народу тлинкитов, а также признаёт неправомерными действия, которые привели к гибели мирных граждан, потере ресурсов и культуры.

Издание пишет, что эта атака стала одной из целой серии конфликтов, которые возникали между американскими военными и коренными жителями Аляски, после покупки США этой территории у России.

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#атака
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Трамп пообещал раскрыть «маленький секрет», который поможет в управлении США
29 октября 2024, 11:13

Фото: iStock/rarrarorro

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил на предвыборном митинге, что владеет неким секретом для управления страной, который пообещал раскрыть сразу после окончания предвыборной гонки. Трансляцию вел телеканал C-Span.
Тогда Трамп обратился к спикеру палаты представителей США Майку Джонсону, отметив, что у него есть «маленький секрет».

«С нашим маленьким секретом мы точно преуспеем в управлении, не так ли? Наш маленький секрет имеет большое влияние. У него (Джонсона — ред.) и меня есть маленький секрет — мы его расскажем, когда закончится гонка», — заявил Трамп на митинге.

При этом газета New York Times также сообщила, что Джонсон подтвердил существование «маленького секрета» у Трампа.

«Кстати о секретах. Харрис знала, что Байден был физически и умственно неполноценным, и хранила это в секрете. ФБР знало о наличии ноутбука Хантера Байдена и хранило это в секрете. Похоже, что все эти секреты не имели значения для СМИ, потому что все они помогали демократам. Но этот может помочь Дональду Трампу, и теперь им не все равно?» — возмутился Джонсон.
Он также добавил, что не собирается выдавать секреты Трампа.

При этом люди, знакомые с тактикой Трампа уверены, что его секрет, скорее всего ничего не значит.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

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Южнокорейская разведка сообщила о повышении статуса дочери Ким Чен Ына
29 октября 2024, 10:48

Фото: iStock/NatanaelGinting

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) сообщила о возрастании статуса дочери лидера КНДР Ким Чен Ына и подготовке ее в качестве потенциальной наследницы, передает агентство Ренхап.
«По словам разведслужбы, Ким Чжу Э постепенно увеличивает свою активность, включая участие в партийных мероприятиях, сопровождаясь такими высокопоставленными фигурами, как Ким Ё Чжон и Чхве Сон Хи, что свидетельствует о возросшем статусе», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляется, что было замечено, как Ким Чжу Э вела прямую беседу с послом России в КНДР. Она также появлялась на официальных фото вместе с Ким Чен Ыном, однако в сопровождении личной охраны, что подтверждает ее укрепляющиеся позиции.

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#кндр
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«Гавканье из-под лавки»: в Раде резко высказались об угрозах Зеленского в адрес Гутерриша
Депутат Рады Дубинский назвал угрозы Зеленского в адрес Гутерриша жалкими
29 октября 2024, 10:45

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша выглядят жалкими. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Он подчеркнул, что все осуждения Гутерриша в настоящее время выглядят жалко. Впрочем, ещё хуже выглядел отказ в визите в Киев, который и не планировался. Уроки международной политики, продолжает Дубинский, заявляют о необходимости последствий после любой угрозы. В противном случае такие угрозы перестают восприниматься всерьёз, а в какой-то момент и вовсе начинают классифицироваться как «раздражающее гавканье из-под лавки», написал депутат в своём Telegram-канале.

Днём ранее Зеленский в интервью индийскому изданию The Times of India нахамил Гутерришу за его визит на саммит БРИКС в Казани. Ранее украинский президент уже не раз нелицеприятно высказывался в адрес генсека ООН и даже запретил ему приезжать в Киев на встречу.

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#саммит
#брикс
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Зеленский: Киев говорит не о членстве в НАТО, а о приглашении в альянс
29 октября 2024, 10:41

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страны Запада несправедливо отказывают Украине в приглашении в НАТО. По его словам, полноправное членство в альянсе и приглашение к вступлению в него — далеко не одно и то же.
В своём телеграм-канале глава киевского режима написал, что западные страны спрашивают о приглашении в НАТО, а они отвечают о членстве. Лидеры этих стран говорят так, как будто это одно и то же.

«Это несправедливо. Это просто ещё один способ сказать "нет"», — обиженно заметил украинский президент.

Стоит отметить, что немедленное приглашение Украины в НАТО — первый пункт в «плане победы» Зеленского. По его словам, это придало бы стране и всей Европе «геополитическую ясность». Кроме того, киевский лидер считает, что это приглашение помогло бы усилить позиции Украины на переговорах с Россией.

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