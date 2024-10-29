Песков назвал отвратительными менторские заявления США в адрес властей Грузии

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)
Кремль обеспокоен тем, что в официальных заявлениях политиков из Вашингтона и стран Евросоюза звучат ультимативные нотки в адрес нынешнего руководства Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не вмешиваемся, но мы обеспокоены тем, что страны ЕС и Соединенные Штаты Америки в своих официальных заявлениях вчера высказывали ультиматумы нынешнему руководству Грузии», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, как в Кремле оценивают риски раскачивания ситуации в Грузии.
Представитель Кремля назвал отвратительными менторские и ультимативные заявление со стороны США и Евросоюза в адрес грузинского руководства. По его словам, такие высказывания противоречат всем нормам межгосударственных отношений и должны быть немедленно прекращены.
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