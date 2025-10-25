В Харьковской области уничтожили крупное скопление 22-й бригады ВСУ
ВС РФ уничтожили крупное скопление бойцов 22-й бригады украинских войск в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
По информации источника агентства, цель была выявлена в лесной зоне рядом с населенным пунктом Светличное. В результате удара реактивной системы залпового огня уничтожено значительное количество живой силы противника.
Уточняется, что украинские войска понесли потери до взвода солдат. Также ВСУ лишились нескольких единиц техники.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
