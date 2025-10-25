Над регионами РФ за ночь сбили 121 украинский дрон
За ночь над регионами РФ средства ПВО сбили 121 украинский дрон. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, в Ростовской области уничтожили 20 БПЛА, в Волгоградской области — 19, в Брянской области — 17, в Калужской области — 12, в Смоленской области — 11, в Белгородской области — девять, в Московском регионе — девять, семь из которых направлялись на Москву. Над Воронежской и Ленинградской областями зафиксировано по восемь сбитых беспилотников, над Новгородской, Рязанской и Тамбовской областями — по два, а над Тверской и Тульской областями — по одному.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
