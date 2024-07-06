Подрывы на нитях газопровода «Северный поток» планировались еще до присоединения крымского полуострова к России в 2014 году. Об этом сообщили журналисты Welt am Sonntag, ссылаясь на информацию следователей и спецслужб.
Обозреватели подчеркнули, что следствие не располагает доказательствами причастности Киева к диверсии. По данным экс-главы немецкой разведки (BND) Герхарда Шиндлера, улики, которые свидетельствуют о причастности к взрывам украинской группировки, не означают, что заказчиком является республиканская власть.
В прошлом году, пишет Welt am Sonntag, польские коллеги передали немецким разведчикам информацию о лицах, которые могут иметь отношение к произошедшему и, по предварительным данным, «связаны с Москвой». В частности, речь идет о членах экипажа яхты «Андромеда», имевших гражданство РФ, поэтому в Польше пришли к выводу, что подрыв заказала Россия.
Диверсия на «Северных потоках» произошла в конце сентября 2022 года.
Читайте также:
SZ: Меркель и Шольц продвигали «Северный поток-2»
Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить «Северный поток - 2»
В Румынии заявили, что не нашли обломков якобы российских БПЛА
В прошлом году, пишет Welt am Sonntag, польские коллеги передали немецким разведчикам информацию о лицах, которые могут иметь отношение к произошедшему и, по предварительным данным, «связаны с Москвой». В частности, речь идет о членах экипажа яхты «Андромеда», имевших гражданство РФ, поэтому в Польше пришли к выводу, что подрыв заказала Россия.
Диверсия на «Северных потоках» произошла в конце сентября 2022 года.
Читайте также:
SZ: Меркель и Шольц продвигали «Северный поток-2»
Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить «Северный поток - 2»
В Румынии заявили, что не нашли обломков якобы российских БПЛА
Никита Кротов