«Вполне логично»: на какие три главные вопроса Орбана ответил Путин

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О трех вопросах, заданных президенту РФ Владимиру Путину, в беседе с Die Weltwoche рассказал венгерский премьер Виктор Орбан. Они касались украинского конфликта и архитектуры европейской безопасности.
«Моей целью было задать вопросы напрямую. И по сути, это были три вопроса», — сказал Орбан.
Сначала премьер-министр спросил мнение Путина по имеющимся сценариям переговоров о мире на Украине, «на обсуждение которых Россию даже не пригласили». Глава государства ответил, что не может быть какого-либо диалога без участия в нем всех сторон.
«Так что чего бы они ни делали без него — значения это не имеет. Что вполне логично», — добавил политик.
Во втором вопросе Орбан затронул возможность прекратить огонь до переговоров. Путин отметил маловероятность такого развития событий, потому что киевский режим использовал бы это в военном смысле. При этом президент подчеркнул готовность Москвы к диалогу.
Потом венгерский премьер-министр спросил российского лидера о его видении будущей архитектуры безопасности Европы. Путин сказал, что Москва имеет детальный план того, как могли бы развиваться отношения между РФ и Западом.
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Никита Кротов