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Украинские войска целенаправленно ударяли по Горнальскому Свято-Николаевскому Белогорскому мужскому монастырю. Об этом заявил митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) в рапорте патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Он отметил, что монастырь находится в Суджанском районе в непосредственной близости от российско-украинской границы. При обстреле ВСУ сильно пострадал главный храм монастыря – Николаевский. У него разрушен купол, взрывной волной выбило двери и окна.
Позднее в результате массированного удара украинских войск сгорел второй храм этого монастыря с дубовым иконостасом и прекрасными росписями.
Также с беспилотников сбрасывались мины, которые разрушили остальные постройки монастыря.
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Позднее в результате массированного удара украинских войск сгорел второй храм этого монастыря с дубовым иконостасом и прекрасными росписями.
Также с беспилотников сбрасывались мины, которые разрушили остальные постройки монастыря.
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Анастасия Чинкова