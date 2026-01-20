Трамп пригласил Зеленского и Путина поучаствовать в «Совете мира» по Газе
Президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского принять участие в «Совете мира» по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает Financial Times.
Кроме Зеленского, приглашения получили президенты России, Белоруссии и Казахстана — Владимир Путин, Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев. Источники FT отмечают, что украинский лидер испытывал «некоторую нерешительность» из-за присутствия среди участников тех, кто поддерживает СВО. Он хочет уточнить, как будет функционировать совет и будет ли он работать независимо или заменит существующие переговорные механизмы по мирному плану с Россией.
В состав исполнительного комитета вошли: госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр и президент Всемирного банка Аджай Банга. Председательствовать в совете будет Трамп.
По информации Bloomberg, американский лидер планирует запросить взнос от стран за постоянное членство в размере минимум одного миллиарда долларов. Временное членство бесплатное, сроком на три года. Критики опасаются, что Совет может стать альтернативой ООН и расширить свой мандат на другие кризисные зоны, включая Украину и Венесуэлу.