Трамп пригласил Зеленского и Путина поучаствовать в «Совете мира» по Газе

20 января 2026, 13:55

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского принять участие в «Совете мира» по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает Financial Times.





Кроме Зеленского, приглашения получили президенты России, Белоруссии и Казахстана — Владимир Путин, Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев. Источники FT отмечают, что украинский лидер испытывал «некоторую нерешительность» из-за присутствия среди участников тех, кто поддерживает СВО. Он хочет уточнить, как будет функционировать совет и будет ли он работать независимо или заменит существующие переговорные механизмы по мирному плану с Россией.



