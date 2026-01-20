Лукашенко объявил о присоединении Белоруссии к «Совету мира»

20 января 2026, 19:11

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что подписал документ о присоединении страны к «Совету мира» по ситуации в секторе Газа и становлении его учредителем.





По его словам, которые приводит БелТА, процедура проьводилась в полном соответствии с требованиями, выдвинутыми президентом США Дональдом Трампом.

«Я подписал соответствующее обращение в США, что мы готовы принять их предложение, стать учредителями этого Совета», — заявил Лукашенко.