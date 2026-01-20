Лукашенко объявил о присоединении Белоруссии к «Совету мира»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что подписал документ о присоединении страны к «Совету мира» по ситуации в секторе Газа и становлении его учредителем.
По его словам, которые приводит БелТА, процедура проьводилась в полном соответствии с требованиями, выдвинутыми президентом США Дональдом Трампом.
«Я подписал соответствующее обращение в США, что мы готовы принять их предложение, стать учредителями этого Совета», — заявил Лукашенко.Ранее сообщалось, что Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина и главу киевского режима Владимира Зеленского принять участие в «Совете мира» по ситуации в секторе Газа.