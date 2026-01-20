«Призван заменить ООН»: В Госдуме оценили «Совет мира» Трампа

20 января 2026, 14:35

Депутат Журавлев: «Совет мира» Трампа похож на закрытый элитарный клуб

Фото: iStock/rarrarorro

«Совет мира» президента США Дональда Трампа напоминает закрытый элитарный клуб с высокой стоимостью участия. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.





Напомним, Трамп заявил об учреждении «Совета мира» 16 января. В него вошли экс-премьер-министр Великобритании Тони Блэр, госсекретарь США Марко Рубио и бывший спецкоординатор ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов. Позднее к инициативе присоединилась Венгрия.



По словам Журавлева, американский президент пытается построить новую систему безопасности в качестве альтернативы ООН.





«Его Совет мира явно призван заменить ООН, которая давно уже не справляется с выполнением возложенных на нее функций. Американский президент прежде всего — бизнесмен, и сделать пытается закрытый элитарный клуб, стоимость участия в котором тут же оценил в миллиард долларов», — пояснил депутат в разговоре с «Газетой.Ru».

«Мы надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить детали и нюансы этой инициативы», — приводят argumenti.ru слова Пескова.