Трамп заявил, что в случае проигрыша не будет баллотироваться в 2028 году

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае проигрыша в нынешней президентской гонке не будет добиваться переизбрания на следующих выборах в 2028 году. Такое заявление он сделал в эфире телепрограммы Full Measure.
Он выразил надежду на то, что исход предстоящих президентских выборов будет успешен для него и его партии. Но если будет наоборот, он не намерен участвовать в следующей президентской гонке в 2028 году.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. На пост главы государства поборются Трамп и кандидат от демократов нынешняя вице-президент страны Камала Харрис, которая вступила в гонку после решения главы государства Джо Байдена покинуть её.
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Анастасия Чинкова