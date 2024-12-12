Mirror: в США родители оставили дочь в кладовке с обогревателем, что привело к её смерти

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Молодую пару, Синтию Перес и Джейса Хирши, из штата Индиана в США арестовали после того, как они оставили дочь в кладовой с обогревателем, где температура была больше 42 градуса Цельсия — это привело к смерти ребёнка, сообщила «Mirror».
Перес и Хирши обвинили в халатном отношении к ребенку, которое повлекло смерть. В Индиане это является преступлением первой степени.
Исходя из судебных документов, после прибытия на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили родителей вместе с двумя другими детьми — одному из них пять лет, а другому три года. Подчёркивалось, что в доме было огромное количество мусора и тараканы, а в кастрюле на плите была плесень и мухи.
Сотрудники полиции сразу отметили разницу в температуре между спальней и кладовой. Когда они вошли туда, полицейские обнаружили двухлетнего ребенка на грязном матрасе.
Перес и Хирши на данный момент находятся в тюрьме округа Адамс. Двух других детей взяли под опеку. Подчёркивалось, что у обоих обнаружили вши.
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Исходя из судебных документов, после прибытия на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили родителей вместе с двумя другими детьми — одному из них пять лет, а другому три года. Подчёркивалось, что в доме было огромное количество мусора и тараканы, а в кастрюле на плите была плесень и мухи.
Сотрудники полиции сразу отметили разницу в температуре между спальней и кладовой. Когда они вошли туда, полицейские обнаружили двухлетнего ребенка на грязном матрасе.
Перес и Хирши на данный момент находятся в тюрьме округа Адамс. Двух других детей взяли под опеку. Подчёркивалось, что у обоих обнаружили вши.
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Ольга Енгалычева