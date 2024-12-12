Родителям подростка, устроившего поножовщину в школе Краснодара, грозит депортация

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Родителям подростка, напавшего с ножом на ровесников в школе Краснодара, грозит депортация в Армению за миграционное нарушение. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошёл вечером 6 декабря в филиале школы №94 в Краснодаре. Между подростками произошёл конфликт, в результате которого двое получили ножевые ранения.
Позднее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила о госпитализации четырёх участников драки.
В минувшую среду суд отказался арестовывать подозреваемого в хулиганстве ребёнка. Ему избрали меру пресечения в виде запрета на определённые действия. В частности, ему нельзя посещать школу и пользоваться интернетом.
В отношении его родителей в настоящее время рассматривается статья о нарушении правил въезда и режима пребывания на территории России. По этой статье им грозит штраф в размере пяти тысяч рублей с выдворением за пределы страны.
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Позднее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила о госпитализации четырёх участников драки.
В минувшую среду суд отказался арестовывать подозреваемого в хулиганстве ребёнка. Ему избрали меру пресечения в виде запрета на определённые действия. В частности, ему нельзя посещать школу и пользоваться интернетом.
В отношении его родителей в настоящее время рассматривается статья о нарушении правил въезда и режима пребывания на территории России. По этой статье им грозит штраф в размере пяти тысяч рублей с выдворением за пределы страны.
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Анастасия Чинкова