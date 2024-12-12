В Стерлитамаке ученик избил сверстника из-за 15 тысяч рублей

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В Башкирии в городе Стерлитамак ученик школы избил сверстника из-за 15 тысяч рублей. Видео драки опубликовал Телеграм-канал Mash Batash.
На опубликованных кадрах видно, как подросток оскорбляет сверстника, требуя у него деньги. Мальчик несколько раз получил кулаками по лицу. По информации канала, потерпевший уточнял, что у него нет такого количества денег. За избиением спокойно наблюдали иные учащиеся образовательного учреждения и не пытались помешать обидчику.
Работники правоохранительных органов ещё не комментировали ситуацию.
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Работники правоохранительных органов ещё не комментировали ситуацию.
«Будем разбираться. Все ответят, кто есть на этом видео, сделаю все возможное. Написал в прокуратуру, сообщил в полицию, виновные будут привлечены к уголовной ответственности, а руководство школы и учителя понесут ответственность за это. Пострадавшего защитим», — подчеркнул юрист Дмитрий Черкасов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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Ольга Енгалычева