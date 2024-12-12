В Стерлитамаке ученик избил сверстника из-за 15 тысяч рублей

1 апреля 1988 года в Пензенской области, в городе Белинский родился Александр Бычков. Семья у мальчика была неблагополучная, в ней всегда царил беспорядок и непрерывно употреблялся алкоголь. Впоследствии он получил жуткое прозвище «Белинский каннибал».