Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент РФ Владимир Путин одерживает верх над Западом на всех направлениях. Россия успешно справляется с беспрецедентным санкционным давлением, а российские войска выигрывают в ходе боевых действий на Украине.
Об этом заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По мнению эксперта, всё происходящее наглядно демонстрирует, что российский лидер находится в выигрыше и он не изгой, как и его страна.
Миршаймер убеждён, что все попытки США изолировать президента России на международном уровне категорически провалились. В качестве примера профессор назвал только что завершившийся в Казани саммит БРИКС, на который приехали лидеры многих стран, включая Индию и представителя НАТО Турцию.
Политолог назвал БРИКС впечатляющим институтом, который демонстрирует, что с течением времени будет становиться всё более внушительным. Это хорошая новость для Путина и плохая — для США, заключил эксперт.
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Миршаймер убеждён, что все попытки США изолировать президента России на международном уровне категорически провалились. В качестве примера профессор назвал только что завершившийся в Казани саммит БРИКС, на который приехали лидеры многих стран, включая Индию и представителя НАТО Турцию.
Политолог назвал БРИКС впечатляющим институтом, который демонстрирует, что с течением времени будет становиться всё более внушительным. Это хорошая новость для Путина и плохая — для США, заключил эксперт.
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Александр Бойцов