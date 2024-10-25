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После завершения украинского конфликта Россия будет представлять серьёзную силу на мировой политической арене. Особенно на фоне того, что Запад, особенно США, довели свой стратегический арсенал до полного истощения.
Такое мнение высказал профессор гуманитарных наук Стэнфордского университета Рассел Берман в своей статье для американского журнала The National Interest. Он подчёркивает, что Россия в любом случае останется крупнейшей ядерной державой и станет только сильнее, чего нельзя сказать о её геополитических противниках.
Берман считает, что немалую роль в расстановке сил в пользу России будет играть то, что она заключила соглашения с Китаем, Ираном и КНДР. В тоже время военный потенциал партнёров и союзников США неуклонно ослабевает.
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