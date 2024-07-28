Миршаймер: Зеленскому нужно следить за своей страной, а не за США

По мнению американского политолога Джона Миршаймера, Владимир Зеленский, который сейчас занимает пост президента Украины, должен уделять больше внимания ситуации на фронте, а не предвыборной гонке в США.
Это мнение было высказано политологом в интервью на YouTube-канале Daniel Davis/Deep Dive, выдержки из которого были опубликованы РИА Новости.
По мнению политолога, Владимиру Зеленскому следует быть готовым к тому, что Дональд Трамп может вернуться в Белый дом.
Политолог подчеркнул, что Вооружённые силы Украины и так находятся в сложном положении, а после президентских выборов в США ситуация может только ухудшиться.
Как ранее сообщалось, ВС РФ поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса «Patriot», скопления живой силы и техники ВСУ в 138 районах.
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По мнению политолога, Владимиру Зеленскому следует быть готовым к тому, что Дональд Трамп может вернуться в Белый дом.
«Однако, что более важно, президент Украины должен учитывать, что он сталкивается с крайне сложной ситуацией на поле боя, независимо от того, кто станет следующим президентом США — Дональд Трамп или Камала Харрис», — считает Джон Миршаймер.
Политолог подчеркнул, что Вооружённые силы Украины и так находятся в сложном положении, а после президентских выборов в США ситуация может только ухудшиться.
Как ранее сообщалось, ВС РФ поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса «Patriot», скопления живой силы и техники ВСУ в 138 районах.
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Мира Полтева