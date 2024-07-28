Володин: Церемония открытия Олимпиады-2024 войдёт в историю как «позор Франции»

Фото: сайт Кремля
Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже войдёт в историю как позор Франции. Кадры, разошедшиеся по сети, демонстрируют полную и окончательную деградацию европейского общества.
Об этом написал в своём телеграм-канале председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Парламентарий отметил, что организаторы надругались над чувствами христиан во всём мире, спародировав библейский сюжет и сделав ключевыми участниками событий представителей сексуальных меньшинств и моральных уродов. Кроме того, они умудрились перепутать страны-участницы и водрузили на флагшток перевёрнутый флаг, в чём можно усмотреть даже некий символизм.
Спикер Госдумы подчеркнул, что Россия приняла абсолютно правильное решение отказаться от трансляции этого парада мракобесия. Наши взгляды на культуру, воспитание, духовные ценности коренным образом отличаются от тех, которые европейские политики навязывают своим народам. Всё, что в России является неприемлемым, в Париже было выставлено напоказ как символы времени и эпохи.
Организаторы Олимпиады во главе с Макроном, унизив весь христианский мир, дискредитировали прежде всего себя, растоптав память своих предков, которые много сделали для того, чтобы возвеличить Францию, которая была так скомпрометирована современниками, заключил Володин.
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Спикер Госдумы подчеркнул, что Россия приняла абсолютно правильное решение отказаться от трансляции этого парада мракобесия. Наши взгляды на культуру, воспитание, духовные ценности коренным образом отличаются от тех, которые европейские политики навязывают своим народам. Всё, что в России является неприемлемым, в Париже было выставлено напоказ как символы времени и эпохи.
Организаторы Олимпиады во главе с Макроном, унизив весь христианский мир, дискредитировали прежде всего себя, растоптав память своих предков, которые много сделали для того, чтобы возвеличить Францию, которая была так скомпрометирована современниками, заключил Володин.
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Александр Бойцов