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Членам НАТО необходимо избавиться от «опасного чувства самоуспокоенности» и защитить себя в ситуации, когда «поколение автократов» грозит стать доминирующим в мире. Об этом заявил бывший секретарь кабмина Великобритании и экс-глава госслужбы Саймон Кейс, работающий в правительстве с 2020 по 2024 год при четырёх премьер-министрах, в том числе действующем, Кире Стармере.
Политик в беседе с изданием The Times заявил, что последующие 10-20 лет будут определяться данным межгосударственным конфликтом.
Напомним, что Кейс покинул свой пост в конце прошлого года. Однако он мог уйти ещё в 2022 году, когда его обвинили в якобы данном разрешении на проведении на Даунинг-стрит так называемые «ковидные вечеринки». Это было при премьере Борисе Джонсоне.
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Напомним, что Кейс покинул свой пост в конце прошлого года. Однако он мог уйти ещё в 2022 году, когда его обвинили в якобы данном разрешении на проведении на Даунинг-стрит так называемые «ковидные вечеринки». Это было при премьере Борисе Джонсоне.
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Анастасия Чинкова