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Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности главы Росмолодёжи

14 августа 2024, 11:35
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности руководителя Федерального агентства по делам молодёжи. Это было сделано по её личной просьбе.
Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром сегодня, 14 августа, и размещено на сайте официального опубликования правовой информации. Временное исполнение обязанностей главы Росмолодёжи возложено на статс-секретаря, заместителя руководителя Агентства Дениса Ашурова.

Разуваева рассказала, что пойти на этот шаг её вынудили личные семейные обстоятельства, которым она сейчас должна посвятить большую часть времени.



Ксения Разуваева возглавляла Росмолодёжь с июня 2021 года. До этого она руководила департаментом молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента по общественным проектам.

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#молодёжь
#глава
В МИД РФ оценили возможность переговоров с Киевом после атаки ВСУ под Курском
Посол Мирошник: своими действиями Киев поставил переговоры с РФ на долгую паузу
14 августа 2024, 11:48

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Своими террористическими действиями Киев поставил переговоры с Москвой на долгосрочную паузу. Об этом сообщает российский посол Родион Мирошник на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
Ранее генерал-майор Апты Алаудинов заявлял, что боевики ВСУ хотели взять к 11 августа Курскую АЭС и начать диалог с Россией, чтобы предъявить ультиматум. Планы Киева провалены.

Бои в приграничье Курской области продолжаются с 6 августа. По оценке экспертов и ООН, киевский режим только напрягает обстановку.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Тогда Москва приняла решение помочь руководству Донецкой и Луганской народных республик в противостоянии агрессии со стороны Киева.

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#сво
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Бизнесмен Дотком задал Байдену вопрос после его слов о Путине и Украине
14 августа 2024, 11:18

Фото: istockphoto/Diy13

Немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком задал президенту США Джозефу Байдену неудобный вопрос. Он напомнил, что американский лидер не раз заявлял, что Путин проиграл войну на Украине.
Предприниматель из ФРГ в своей социальной сети X прокомментировал статью в New York Times, заголовок которой утверждает, что победа находится в руках президента России.

«Что? Как? Байден сказал, что Путин уже проиграл войну», — написал Дотком.

Ранее американский президент неоднократно делал безосновательные заявления о приближающемся поражении России. Например, в июле на саммите НАТО в Вашингтоне он заявил, что Россия проигрывает в украинском конфликте.

В публикации New York Times предложения Владимира Путина по мирному урегулированию названы наиболее реалистичными. Авторы материала указывают, что победа в конфликте находится в пределах досягаемости российского лидера вне зависимости от того, кто станет новым президентом США.

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В США учения России и Китая вызывают большое беспокойство
NYT: в Вашингтоне совместные учения России и Китая вызывают большое беспокойство
14 августа 2024, 10:06

Фото: iStock/Ruma Aktar

В Соединенных Штатах Америки совместные учения России и Китая вызывают большое беспокойство. Об этом информирует New York Times.
«Их растущее военное взаимодействие вызывает большие опасения в Вашингтоне», — отмечается в материале.

В статье указано, что стратегия Вашингтона в Азиатско-Тихоокеанском регионе на протяжении многих лет не учитывала возможное сотрудничество Пекина и Москвы в военной сфере. Сообщается, что стратегическое партнерство Китая и Российской Федерации создаст действенный противовес проамериканским блокам в АТР.

Россия и Китай провели военные учения в период с 15 по 17 июля в акватории Южно-Китайского моря. Во время них было выполнено около 30 боевых упражнений, в том числе проведены совместные артиллерийские стрельбы по различным целям.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай его боялись. По словам политика, когда он был президентом Соединенных Штатов, то страна была самой жестокой и уважаемой. Трамп добавил, что в тот период вокруг был мир, однако сейчас «все вокруг нас взрывается».

До этого сообщалось, что Россия и Китай из-за санкционных ограничений США могут начать использовать схемы бартерной торговли. Первые де сделки, связанные с сельским хозяйством, ожидаются уже этой осенью.

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#россия
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#китай
#сотрудничество
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#мир
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Вулин: Путин популярен на Западе из-за приверженности традиционным ценностям
14 августа 2024, 09:34

Фото: istockphoto/macky_ch

Популярность президента РФ Владимира Путина в странах Западной Европы объясняется тем, что люди видят в России близкие им ценности. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
В разговоре с РИА Новости политик подчеркнул, что популярность Путина и России на Западе объясняется вовсе не тем, что вдруг появились миллионы немцев, которые полюбили русских. По словам Вулина, никогда они их не любили и не полюбят — достаточно вспомнить Первую и Вторую мировые войны.

Сербский политик считает, что люди в Европе видят в России ценности, которые близки им самим, которые они поддерживают. Люди хотят жить со своим Богом, своей нацией и семьёй. А правящая верхушка навязывает им общество, в котором всего этого нет.

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#владимир путин
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Захарова прокомментировала просьбу ООН о доступе в Курскую область
14 августа 2024, 09:20

Фото: iStock/iDymax

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала просьбу ООН о доступе в Курскую область. Она отметила, что представители ООН должны осознать, что действия Киева в Курской области классифицируются, как теракт. Хочется надеяться, что их интерес к доступу на территорию региона «‎не является перфомансом». Свое мнение она высказала в эфире радио Sputnik.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека просит Россию допустить своих специалистов для проверки данных о нарушениях прав человека в Курской области.

«Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению. А если это так, то будьте добры, начните с самого начала — с прав человека, с их попрания киевским режимом в отношении крымчан, в отношении Донецка, Луганска и далее», — сказала она.

Помимо этого, Захарова отметила, что события в Курской области — «это не нарушение прав человека, а это терроризм со стороны киевского режима в отношении людей».

Вооруженные силы Украины попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Ситуация в регионе остается сложной. Президент России Владимир Путин сообщил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи.

Политолог, кандидат экономических наук Александр Васильевич Дудчак заявил, что все эти проверяющие инстанции организованы Западом и дают заведомо известный результат.

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Дипломат Келин: Слова Зеленского о переговорах не стоит воспринимать всерьёз
14 августа 2024, 08:50

Фото: istockphoto/FabrikaCr

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможности проведения мирных переговоров с Россией не следует воспринимать всерьёз. Ведь пока Украина никак не подтвердила приверженность весомости этих слов.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Таким образом дипломат прокомментировал заявление Зеленского о возможности начала переговоров с Москвой без условия возврата территорий. По словам главы киевского режима, территориальный вопрос является очень сложным и должен решаться народом Украины в ходе референдума.

Глава российской дипломатической миссии в Британии указал, что подобные заявления носят декларативный характер и к ним не стоит относиться серьёзно, так как Киев никак не демонстрирует ничего, что могло бы подтвердить весомость этих слов. Тем более, с учётом непрояснённого статуса самого Зеленского. Келин также добавил, что в официальных кругах Лондона тема мирных переговоров с Россией не является популярной.

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#великобритания
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Вице-премьер Сербии Вулин: атмосфера в Европе напоминает канун Первой мировой
14 августа 2024, 08:20

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Настроения, царящие ныне в Европе, напоминают атмосферу, сложившуюся накануне Первой мировой войны. Правда, в отличие от начала прошлого века, сейчас процветает русофобия.
Об этом заявил вице-премьер Республики Сербия Александр Вулин. Он отметил, что появление различных фобий характерно для периодов накануне больших войн. Так, перед Первой мировой была сербофобия, перед Второй — юдофобия, а сейчас повсюду утверждается русофобия. Любое зло и любые измышления по отношению к россиянам считаются приемлемыми, подчеркнул политик.

По данным сербских историков, за время Первой мировой войны, годовщину начала которой власти Сербии отметили 28 июля, страна потеряла около трети своего населения и 60% мужчин.

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#сербия
#война
#европа
#политика
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Суд в Москве заочно арестовал националиста Поткина по делу об отмывании денег
14 августа 2024, 07:11

Фото: istock/Zolnierek

Суд в Москве заочно арестовал националиста Александра Белова (Поткина) по уголовному делу об отмывании денег. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции. Помимо этого, в суде добавили, что он объявлен в международный розыск.

Александр Поткин был осужден за отмывание похищенных средств в августе 2016 года. Ему грозит тюремный срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что суд оставил в силе приговор Александру Неустроеву, который получил три года колонии-поселения за нападение на мальчика в шапке с буквой Z. Отмечается, что к месту отбытия наказания осужденный должен проследовать самостоятельно.

До этого в Москве двое мужчин повесили плакат с лозунгом «Украина, вперёд на Москву». Сообщается, что после этого они скрылись на автомобиле с Георгиевской лентой на лобовом стекле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#приговор
#нападение
#розыск
#украина
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«Кому война, а кому мать родна»: СМИ раскрыли, кого «кормит» конфликт на Украине
InfoBRICS: Rheinmetall, поставляющая оружие для ВСУ, увеличила прибыть вдвое
14 августа 2024, 07:02

Фото: istock/Nataly Hanin

Западные военные компании оказались главными выгодоприобретателями от конфликта на Украине, утверждает аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS. В своей статье Лейрос сосредоточил внимание на немецкой компании Rheinmetall, которая поставляет оружие и технику на Украину.
По его данным, Rheinmetall объявила о значительном росте прибыли на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Rheinmetall, один из ведущих европейских производителей оружия, удвоил свою прибыль благодаря снабжению Украины. Можно сказать, что российско-украинский конфликт спас военные инвестиции Rheinmetall», — отметил Лейрос.
По его словам, кризис на Украине привел к значительному увеличению заказов на военную продукцию со стороны западных стран, что и отразилось на финансовых показателях компаний-поставщиков.В статье также подчеркивается, что в условиях конфликта многие западные военные компании существенно увеличили свои доходы, что ставит под вопрос истинные цели и мотивы их вовлеченности в региональные конфликты.

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