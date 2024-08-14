Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности главы Росмолодёжи

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности руководителя Федерального агентства по делам молодёжи. Это было сделано по её личной просьбе.
Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром сегодня, 14 августа, и размещено на сайте официального опубликования правовой информации. Временное исполнение обязанностей главы Росмолодёжи возложено на статс-секретаря, заместителя руководителя Агентства Дениса Ашурова.
Разуваева рассказала, что пойти на этот шаг её вынудили личные семейные обстоятельства, которым она сейчас должна посвятить большую часть времени.
Ксения Разуваева возглавляла Росмолодёжь с июня 2021 года. До этого она руководила департаментом молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента по общественным проектам.
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Разуваева рассказала, что пойти на этот шаг её вынудили личные семейные обстоятельства, которым она сейчас должна посвятить большую часть времени.
Ксения Разуваева возглавляла Росмолодёжь с июня 2021 года. До этого она руководила департаментом молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента по общественным проектам.
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Александр Бойцов