В Венгрии указали на неизбежное ослабление Евросоюза при вступлении Украины

24 июля 2025, 15:30

Сийярто: вступление Украины в Евросоюз в её нынешнем состоянии ослабит сообщество

Фото: istockphoto/sinonimas

Украина в нынешнем состоянии ослабила бы Евросоюз в случае вступления в него и «принесла бы войну» в Европу. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN.