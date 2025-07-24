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В Венгрии указали на неизбежное ослабление Евросоюза при вступлении Украины

Сийярто: вступление Украины в Евросоюз в её нынешнем состоянии ослабит сообщество
Фото: istockphoto/sinonimas

Украина в нынешнем состоянии ослабила бы Евросоюз в случае вступления в него и «принесла бы войну» в Европу. Такое мнение выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу CNN.



Политик отметил, что при вступлении новых государств в Евросоюз другие члены хотят укрепления и усиления сообщества. Но при вступлении Украины получится обратный эффект, поскольку вовлечённая в боевые действия страна принесла бы «состояние войны» на территорию ЕС.

Сийярто добавил, что именно по этой причине Венгрия выступает против вероятного членства Украины в Евросоюзе.

Также глава МИД убеждён, что венгерские налогоплательщики не должны переводить средства Украине в рамках планов ЕС по поддержке Киева.

При этом Будапешт оказывает поддержку Украине. По словам Сийярто, страна сейчас проводит «самую крупную гуманитарную операцию» в своей истории. Венгрия находится на первом месте по объёмам поставок электроэнергии Киеву и помогает украинским беженцам.

Анастасия Чинкова

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