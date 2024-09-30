Мишустин посетит Ереван с рабочим визитом

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Во вторник, 1 октября, Ереван посетит премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
Политик примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарном заседании Евразийского экономического форума на тему «Цифровизация в современных реалиях – императив обеспечения четырех свобод».
На встрече главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные вопросы углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Мишустин посетит с официальным визитом Иран. Премьер-министр прибудет в Тегеран 30 сентября и встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.
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На встрече главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные вопросы углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Мишустин посетит с официальным визитом Иран. Премьер-министр прибудет в Тегеран 30 сентября и встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.
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Александр Климов