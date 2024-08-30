Мишустин сменил главу Росжелдора Дружинина

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Российский премьер Михаил Мишустин сменил главу Росжелдора Алексея Дружинина, сказано на сайте правительства РФ. Уточняется, что его должность занял Александр Сахаров.
«Дружинин освобождён от этой должности по его просьбе», — говорится в заявлении.Сахаров имеет два высших образования по специальностям экономиста-менеджера и инженера путей сообщения по организации и управлению. Занимал различные должности на Южно-Уральской железной дороге в Казахстане, а также работал в дирекции по управлению движением в Челябинске и Москве.
В 2021 году был замначальника Департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура».
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Никита Кротов