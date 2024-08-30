Захарова: Курс США на эскалацию становится всё более вызывающим

Фото: пресс-служба МИД РФ
В администрации президента США Джозефа Байдена, очевидно, готовы пойти на новые уступки Владимиру Зеленскому. Они готовы снять ограничения на применение любых видов американского оружия, в том числе вглубь территории России.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала высказывание координатора по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джона Кирби, который, отвечая на вопрос о расширении зоны ударов ВСУ по российской территории, сказал, что такие обсуждения с Киевом ведутся «в частном порядке».
По словам дипломата, эскалационная политика США становится всё более вызывающей. Складывается впечатление, что американский истэблишмент утратил остатки здравого смысла и полагает, что ему всё дозволено, заключила спикер МИД РФ.
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«Украине дан полный карт-бланш на операции в российских регионах», — заявила Захарова.
По словам дипломата, эскалационная политика США становится всё более вызывающей. Складывается впечатление, что американский истэблишмент утратил остатки здравого смысла и полагает, что ему всё дозволено, заключила спикер МИД РФ.
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Александр Бойцов