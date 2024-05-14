Мишустин назначил Валерия Пикалева руководителем ФТС

Фото: Сайт Кремля
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-губернатора Санкт-Петербурга Валерия Пикалева главой Федеральной таможенной службы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
После отставки прежнего руководителя ФТС Владимира Булавина временно исполняющим обязанности руководителя ФТС с 10 февраля 2023 года был Руслан Давыдов.
Валерий Пикалев родился в 1968 году. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ.
С 1986 по 2018 годы служил в Вооруженных силах СССР, РФ. Затем работал в правительстве Ленинградской области в роли заместителя председателя по безопасности. С 2019 года занимал должность вице-губернатора — главы администрации губернатора Санкт-Петербурга.
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«Председатель правительства Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС) Валерия Пикалева. Распоряжение об этом подписано», — отметили кабмине.
Валерий Пикалев родился в 1968 году. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД РФ.
С 1986 по 2018 годы служил в Вооруженных силах СССР, РФ. Затем работал в правительстве Ленинградской области в роли заместителя председателя по безопасности. С 2019 года занимал должность вице-губернатора — главы администрации губернатора Санкт-Петербурга.
Ранее Владимир Путин утвердил новый состав правительства России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак