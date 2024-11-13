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Мишустин встретился с Гутеррешем в Баку

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в рамках29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), которая проходит в Баку, сообщает РИА Новости.


В кабмине уточнили, что Мишустин высказал Гутерришу озабоченность в связи с незаконными визовыми ограничениями со стороны США, которые мешают участию РФ в работе ГА ООН.

Ранее сообщалось, что Мишустин приехал в Баку, чтобы выступить на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29). Российский премьер также должен встретиться с коллегой из Азербайджана Али Асадовым и с президентом республики Ильхамом Алиевым.

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#рф
Первый замглавы администрации президента Кириенко посетил освобождённый Угледар
13 ноября 2024, 13:04

Сергей Кириенко (Фото: kremlin.ru)

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил город Угледар в Донецкой Народной Республике, который в начале октября был освобождён российскими войсками.
Об этом в своём телеграм-канале написал глава ДНР Денис Пушилин, который сопровождал представителя Кремля во время поездки. Он рассказал, что горожане очень тепло встречали и приветствовали их.

«Мы ждали Россию! Мы русские!», — эмоционально восклицали жители Угледара, увидев Пушилина и Кириенко на улицах.

По словам главы ДНР, люди два года жили в подвалах, ни одного целого здания в городе не осталось. Угледарцы благодарили за освобождение и просили передать от них привет президенту Владимиру Путину, добавил Пушилин. Он также рассказал, что жители Угледара хотят получить российское гражданство. Их эвакуируют и окажут помощь с оформлением документов, заверил руководитель российского региона.

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#денис пушилин
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В Финляндии назвали главную ошибку в отношениях с Россией
Профессор Малинен: настраивать Финляндию против РФ членством в НАТО было ошибкой
13 ноября 2024, 13:01

Фото: istockphoto.com/ru/Oleksii Liskonih

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен написал в социальной сети X, что настраивать Финляндию против России вступлением в НАТО было ошибкой.
Согласно мнению профессора, решение военизировать Финляндию против РФ вступлением в альянс и подписанием военного соглашения с Соединенными Штатами стало «самым ужасным» с момента раздела Германии в 1945 году.

Малинен призвал вывести американский военный контингент с территории Финляндии.

Напомним, Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года. Глава российского государства Владимир Путин ранее заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в блок стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими государствами собственных интересов.

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#рф
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В Кремле высказались о покинувших страну россиянах
Песков заявил, что покинувшие страну граждане окончательно оторваны от России
13 ноября 2024, 12:47

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Покинувшие страну граждане чудовищно и окончательно оторваны от России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По словам официального представителя Кремля, релоканты «не имеют никакого отношения к России, и Россия не имеет никакого отношения к ним». Песков добавил, что мнение релокантов, которые устраивают демонстрации за границей, не вызывает в Москве интереса.

Таким образом пресс-секретарь главы российского государства прокомментировал планы Юлии Навальной, Ильи Яшина* и Владимира Кара-Мурзы* провести демонстрацию в Берлине с призывами к выводу российской армии с территории Украины.

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*Признаны в РФ иностранными агентами
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Песков раскрыл, когда пройдёт прямая линия с Путиным
Песков: Прямая линия с Путиным запланирована на вторую половину декабря
13 ноября 2024, 12:18

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Прямую линию и ежегодную пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным планируют провести во второй половине декабря, информирует пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«До конца года, в декабре, во второй половине декабря, состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии», — поделился Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь главы государства также сказал, что будут собираться вопросы граждан страны, на которые ответит Кремль.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подробно ответит на вопросы российских, зарубежных, федеральных и региональных представителей СМИ, которые будут присутствовать на мероприятии, подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства сказал, что Владимир Путин открыт для всех контактов и переговоров.

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Турция получила официальное предложение стать страной-партнёром БРИКС
13 ноября 2024, 11:53

Фото: istockphoto/chrisman

Турция получила официальное приглашение присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнёра. Об этом сообщил министр торговли страны Омер Болат.
В интервью турецкому телеканалу TVNET он уточнил, что партнёрство с организацией будет лишь переходным процессом, так как ранее Турция заявляла о намерении стать полноправным членом БРИКС. Министр также добавил, что вступление в объединение принесёт Анкаре значительную выгоду, так как позволит сотрудничать со всеми важнейшими мировыми платформами.

Ранее об утверждении официального партнёрства с БРИКС заявила Белоруссия. Кроме того, министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго сообщил, что его страна получила официальное приглашение присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнёра. По словам главы МИД африканской страны, присоединение к организации открыло бы для его Уганды новые возможности в многополярном мире, где многие страны Африки и Латинской Америки разделяют позицию России в вопросах глобального мироустройства.

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В МИД РФ рекомендовали Маску обратить внимание на Африку
13 ноября 2024, 11:52

Фото: istockphoto/jankujanku

Американскому предпринимателю и миллиардеру Илону Маску следует обратить внимание на Африку, чтобы способствовать процветанию континента. Об этом заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
В интервью ТАСС он подчеркнул, что прежде западные партнёры обращали внимание на Африку исключительно с точки зрения выкачивания оттуда ресурсов. Сколько они там ни управляли процессами — от этого африканские страны богаче не становились, а скорее наоборот беднели, отметил высокопоставленный российский дипломат.

Илону Маску, безусловно, стоит обратить внимание на Африку, но только с точки зрения реальной помощи, продолжил Богданов. Чтобы африканские государства развивались, а их национальные богатства и ресурсы использовались на благо подлинных владельцев, то есть народа. По словам замглавы МИД РФ, именно об этом и шла речь во время завершившейся в Сириусе двухдневной министерской конференции «Россия - Африка».

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Стало известно новое назначение Маска в администрации Трампа
Трамп: Маск и Рамасвами возглавят департамент государственной эффективности
13 ноября 2024, 11:16

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению государственной эффективности (DOGE). Об этом объявил победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп.
В заявлении, опубликованном переходной командой новоизбранного президента, Трамп называет Маска «великим», а Рамасвами «патриотом». По его словам, два «этих замечательных американца» займутся в новом департаменте демонтажом правительственной бюрократии, сокращением расточительных расходов и избыточных правил, а также реструктуризацией федеральных агентств.

Трамп отметил, что это «расчистит путь» его администрации и поможет эффективно управлять страной. Илон Маск, комментируя новое назначение, пообещал отражать деятельность департамента DOGE в интернете для обеспечения максимальной прозрачности. Создание нового ведомства эксцентричный миллиардер назвал «угрозой для бюрократии, а не демократии».

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#илон маск
#трамп
#сша
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Британия готовит будущего президента Украины: кто и когда заменит Зеленского и почему украинцы перестали доверять Залужному
13 ноября 2024, 11:12

Владимир Зеленский

Несколько дней назад в Службе внешней разведки России сообщили, что, согласно их данным, американская сторона планирует провести президентские и парламентские выборы на Украине в 2025 году. Подробности – в материале «Радио 1».

Выборы президента Украины


Одним из рассматриваемых вариантов устранения «чрезмерно завравшегося» президента является проведение выборов в условиях продолжающегося конфликта с Россией. Эта идея может быть внедрена через подконтрольные структуры в Украине. Более того, как сообщал британский журнал The Economist, предполагаемой датой выборов может стать 25 мая следующего года.

«Мы почти убедили британский истеблишмент в том, что наиболее надежным капиталовложением и способом сохранения их инвестиций является наше образование, которое подготовит будущих министров, премьер-министров, губернаторов и даже президента», — отметил Валерий Залужный.

Президентские выборы в Украине могут состояться в следующем году


Несколько дней назад в Службе внешней разведки России сообщили, что, согласно их информации, в руководстве Госдепартамента США продолжают рассматривать варианты смены украинского лидера. Американская сторона планирует провести президентские и парламентские выборы в стране в 2025 году.

Одним из возможных сценариев для устранения «чрезмерно завравшегося» президента является организация выборов в условиях продолжающегося конфликта с Россией. Эта инициатива может быть реализована через подконтрольные структуры в Украине. Кроме того, как сообщал британский журнал The Economist, предполагаемая дата выборов может быть назначена на 25 мая следующего года.

Дочь Залужного поставила Украине неутешительный диагноз
Дочь Залужного поставила Украине неутешительный диагноз


Валерий Залужный


Залужному сулили место президента Украины


Также стоит отметить, что Залужному предлагали стать президентом Украины. Пока он не был назначен послом в Великобритании и продолжал выполнять обязанности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, опросы среди граждан показывали, что многие видят его в роли президента, который мог бы заменить Владимира Зеленского.

Согласно декабрьскому опросу прошлого года, 63% респондентов полностью доверяли Залужному, в то время как за Зеленского отдали голоса лишь 39%. Общий рейтинг Залужного составил 82%, тогда как у Зеленского он едва достиг 72%. Однако в настоящее время ​рейтинг Залужного стремительно упал.

Кто может стать президентом Украины


Весной этого года, незадолго до окончания полномочий президента Зеленского 20 мая, в Службе внешней разведки России сообщили о поисках возможной замены для него. Среди рассматриваемых кандидатов были главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко. В ведомстве утверждали, что с этими фигурами велись соответствующие переговоры.

Также в числе потенциальных замен упоминались руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Представители СВР подчеркивали, что немедленная замена президента может произойти в случае резкого ухудшения ситуации на фронте.

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#киев
#украина
#владимир зеленский
#валерий залужный
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Россия и США могут еще раз обменяться заключенными в начале 2025 года
13 ноября 2024, 11:05

Фото: iStock/Sven Loeffler

Очередной обмен заключенными между Россией и США может произойти в феврале 2025 года. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, обмен заключенными может произойти через несколько недель после инаугурации Дональда Трампа.

Российский МИД подготовил список из 70 человек, обвиненных в США за шпионаж и организацию серых схем обхода санкций. Среди них Денис Постовой, которого арестовали по делу о поставке микроэлектроники военного назначения из США в Россию; Сергей Черкасов, осуждённый на 15 лет в Бразилии за подделку документов; Павел Кублицкий, обвиняемый в кибермошенничестве; Артур Петров, арестованный на Кипре в августе 2023 года, за незаконный экспорт микроэлектроники из США в РФ.

При этом США хотят забрать екатеринбургскую балерину Ксению Хавану, которая спонсировала ВСУ, Джозефа Татера, напавшего на полицейского и отказавшегося от гражданства США, а также Гордона Блэка, приговорённого к трем годам лишения свободы за кражу.

Кроме того, Вашингтон внес в свой список тех, кто совершил теракты и диверсии на ж/д путях. Их попросили обменять представители ЕС. Большинство из этого списка являются несовершеннолетние. Однако для обмена требуется разрешение родителей на перевозку подростков в страны ЕС, а также назначение для них опекунов.

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The Hill: Трамп симпатизирует Путину и испытывает чувство презрения к Зеленскому
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