Мишустин встретился с Гутеррешем в Баку

Михаил Мишустин (Фото: kremlin.ru)
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в рамках29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), которая проходит в Баку, сообщает РИА Новости.
В кабмине уточнили, что Мишустин высказал Гутерришу озабоченность в связи с незаконными визовыми ограничениями со стороны США, которые мешают участию РФ в работе ГА ООН.
Ранее сообщалось, что Мишустин приехал в Баку, чтобы выступить на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29). Российский премьер также должен встретиться с коллегой из Азербайджана Али Асадовым и с президентом республики Ильхамом Алиевым.
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