Миссия Ирана в ООН: если ЦАХАЛ бил по Ирану с территории Ирака — США соучастники

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Использование воздушного пространства оккупированного Вашингтоном Ирака для ударов Израиля по иранской стороне делает США соучастниками преступления, считает миссия исламской республики в ООН.
«Воздушное пространство Ирака находится под оккупацией, командованием и контролем вооруженных сил США. Вывод: cоучастие США в этом преступлении несомненно», — прокомментировало в соцсетях постпредство Ирана при международной организации.В ночь на субботу израильская армия заявила об ударах по военной инфраструктуре Ирана в рамках ответа на удары по Израилю в начале октября.
Напряженность между Тегераном и Тель-Авивом увеличилась на фоне ликвидации Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) генсека шиитского движения «Хезболлах» Хасана Насруллы.
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Никита Кротов