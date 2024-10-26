Орбан поздравил «Грузинскую мечту» с победой на выборах до объявления итогов

Виктор Орбан (Фото: сайт Кремля)
Венгерский премьер Виктор Орбан поздравил правящую партию Грузии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» с победой на выборах до подведения итогов. Поздравление политик опубликовал в социальных сетях.
«Поздравляю премьер-министра (Грузии Ираклия) Кобахидзе и партию «Грузинская мечта» с ошеломляющей победой на сегодняшних парламентских выборах. Народ Грузии знает, что лучше для его страны, и сегодня заставил услышать свой голос!» — сказано в публикации Орбана.Выборы в Грузии закончились в 19:00 по Москве. Партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» набрала, по результатам экзитпола, более 56% голосов. Сейчас она празднует победу в центре Тбилиси.
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