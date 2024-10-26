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Орбан поздравил «Грузинскую мечту» с победой на выборах до объявления итогов

26 октября 2024, 21:01
Виктор Орбан (Фото: сайт Кремля)

Виктор Орбан (Фото: сайт Кремля)

Венгерский премьер Виктор Орбан поздравил правящую партию Грузии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» с победой на выборах до подведения итогов. Поздравление политик опубликовал в социальных сетях.


«Поздравляю премьер-министра (Грузии Ираклия) Кобахидзе и партию «Грузинская мечта» с ошеломляющей победой на сегодняшних парламентских выборах. Народ Грузии знает, что лучше для его страны, и сегодня заставил услышать свой голос!» — сказано в публикации Орбана.
Выборы в Грузии закончились в 19:00 по Москве. Партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» набрала, по результатам экзитпола, более 56% голосов. Сейчас она празднует победу в центре Тбилиси.

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#новости
Правящая в Грузии партия отмечает победу в парламентских выборах
26 октября 2024, 20:45

Фото: istockphoto/Aoraee

Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» отмечает победу на парламентских выборах, передает местное телевидение. Согласно результату экзитпола проправительственного телеканала «Имеди», она набрала свыше 56% голосов избирателей. Праздничную церемонию показывают в эфире.
«Я вас уверяю, что в ближайшие четыре года мы сделаем очень много, и через четыре года Грузия будет одной из самых успешных стран. Наша команда обязательно будет ценить это доверие. Команда, которая представлена тут, я думаю, является лучшей частью нашего общества», — сказал политик и глава грузинской правящей партии Бидзина Иванишвили в рамках праздничного митинга.
Победу празднуют в центре Тбилиси, где расположен офис партийцев и сцена, с которой они общаются со своими сторонниками. В голосовании участвовали 18 партий.

Партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» правит в стране уже на протяжении 12 лет. Чтобы пройти в парламент, необходимо набрать больше пяти процентов голосов избирателей.

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G7 намерены усилить давление на третьи страны за сотрудничество с Россией
26 октября 2024, 20:31

Фото: iStock/designer491

Страны G7 намерены усилить давление на финансовые организации из третьих стран за сотрудничество с Россией. Соответствующее заявление распространили главы минфинов и управляющих центральными банками «Большой семерки» после совместного заседания. Также отмечается, что компании из стран «Группы семи» не будут участвовать в обходе санкций Россией.
«Мы намерены активизировать наши усилия по предотвращению поддержки финансовыми организациями уклонения Россией от наших санкций, особенно в третьих странах, и продолжения взаимодействия с частным сектором», — говорится в сообщении.
В заявлении также указано, что страны G7 будут мешать России обходить санкции ради покупки товаров двойного назначения для последующего их использования в военном секторе.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» согласовали детали предоставления Украине кредита на 50 миллиардов долларов. При этом обслуживаться сам займ будет за счет замороженных суверенных активов России.

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IRNA: число погибших военных Ирана при ударе Израиля увеличилось до четырех
26 октября 2024, 20:28

Фото: istockphoto/ibrahim eraslan

До четырех человек увеличилось число погибших военнослужащих Ирана при ударе со стороны Израиля в ночь на субботу, информирует иранское агентство IRNA.
«Хамзе Джахандиде и Мохаммад Мехди Шахрохифар - еще одни из бойцов армии Исламской Республики Иран приняли мученическую смерть в субботу утром при атаке Израиля», — передают журналисты.

Перед этим сообщалось о двух погибших военных с иранской стороны в ходе израильского воздушного удара по территории исламской республики.

Эскалация между Ираном и Израилем стала нарастать на фоне ликвидации армией Израиля (ЦАХАЛ) генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы.

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#иран
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#война
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«Домыслы и измышления»: Парфенов отказался комментировать ролик из ГД
26 октября 2024, 19:00

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Депутат-коммунист Денис Парфенов не стал комментировать «домыслы и измышления», которые вызвал разошедшийся в интернете ролик, где человек, очень похожий на депутата, встречается в одном из кабинетов парламента с эскортницей.
«В нашей партии не принято комментировать домыслы и измышления», — прокомментировал парламентарий после состоявшегося 26 октября партийного Пленума.
Вместе с тем Парфенов не стал отвечать на вопрос про готовность сдать мандат.

На скандальной видеозаписи некая пара занимается любовью прямо на фоне коммунистического флага. В представительнице эскорт-услуг узнали некую Диану, чей ценник начинается, по данным Telegram-каналов, от 50 тысяч рублей.

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#депутаты
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МИД РФ: визит Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок
26 октября 2024, 18:38

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок из-за корректировки рабочих графиков. Об этом сообщает МИД РФ, подводя итоги телефонного разговора российского министра с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым.
«В связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28-29 октября визит Сергея Викторовича Лаврова в Ташкент на более поздний срок», — говоритсяв сообщении.
В министерстве подчеркнули, что Россия и Узбекистан будут продолжать работу по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана.

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#россия
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#узбекистан
#путин
#переговоры
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В США заявили о переброске тысяч элитных солдат КНДР под Курск
NYT: в Курскую область перебросили несколько тысяч элитных солдат из КНДР
26 октября 2024, 18:20

Фото: iStock/Omer Serkan Bakir

В США заявили о переброске якобы нескольких тысяч элитных солдат из КНД в Курскую область. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских и украинского чиновников. Отмечается, что северокорейские бойцы должны принять участие в контрнаступлении российской армии.
По информации собеседников издания, порядка 5000 солдат КНДР доставили на корабле во Владивосток, откуда на транспортных самолетах Ил-76 стали перенаправлять в Курскую область. При этом отмечается, что достоверно неизвестно, какую точно роль будут играть солдаты КНДР.
«Любой значительный контингент северокорейских войск позволит России сохранить больше своих сил на востоке Украины, где они могут сосредоточиться на захвате как можно большей территории Украины до наступления суровой зимы», — приводят слова источника.
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#солдаты
#оон
#кндр
#курская область
#сша
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Гутерреш избегал публичности перед встречей с Путиным
РИА Новости: Гутерреш просил избегать публичности перед встречей с Путиным
26 октября 2024, 17:55

Антониу Гутерреш (фото: сайт Кремля)

Генсек ООН Антониу Гутерреш просил избегать публичности перед своей встречей с президентом России Владимиром Путиным, пока его секретариат не дал развернутый комментарий. Об этом со ссылкой на источник в МИД РФ сообщает РИА Новости. По словам собеседника агентства, Гутерреш просил не приводить журналистов.
«По итогам встречи президента России Владимира Путина с генсекретарем ООН Гутеррешем пресс-служба президента опубликовала краткий, чисто технический комментарий, исходя из того, что перед встречей сам генсекретарь попросил, чтобы в ее начале не было представителей прессы для избежания излишней публичности», — заявил источник.
Собеседник добавил, что несмотря на просьбы Гутерреша через какое-то время Секретариат ООН опубликовал развернутый комментарий о беседе генсека с российским лидером, рассказав о предложении по облегчению передвижения торговых кораблей в Черном море и окончании конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генассамблеи ООН.

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#оон
#казань
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Shafaqna: ПВО Ирана отбила атаку БПЛА Израиля в Тегеране
26 октября 2024, 16:30

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Противовоздушная оборона Ирана отбила атаку со стороны беспилотников Израиля, которые хотели провести операцию в восточной части Тегерана, пишет Shafaqna.
«По словам осведомленного источника, несколько минут назад ПВО на востоке Тегерана сработали против ряда атакующих БПЛА, планировавших совершить атаку в восточной части Тегерана. Эта операция была успешно отражена благодаря... своевременной реакции ПВО», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что израильская сторона заранее предупредила Тегеран о готовящемся ударе, призвав не наносить ответные удары. По словам источников, таким образом Израиль хотел предотвратить более широкую напряженность между государствами.

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#мир
#иран
#израиль
#война
#бпла
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МИД РФ отреагировал на авиаудар Израиля по Ирану
МИД России после атаки Израиля по Ирану призвал стороны конфликта к сдержанности
26 октября 2024, 16:28

Мария Захарова (фото: пресс-служба МИД РФ)

Россия после авиаудара Израиля по Ирану призывает все вовлеченные в конфликт стороны к сдержанности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, участникам противостояния следует перестать провоцировать Тегеран.
«Настойчиво призываем все вовлеченные стороны к сдержанности, прекращению насилия и недопущению развития событий по катастрофическому сценарию. <…> Нужно перестать провоцировать Иран на ответные действия и выходить из спирали неконтролируемой эскалации», — указано в ее комментарии на сайте российского МИД.
Захарова также отметила, что Москва готова работать со всеми сторонами конфликта, чтобы снизить уровень конфронтации в регионе.

Ранее эмиратский телеканал Sky News заявлял, что Россия предупредила Иран о готовящейся израильской атаке за несколько часов до ее начала. Отмечается, что Москва увидела возросшую американскую и израильскую военную активность.

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