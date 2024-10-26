Миссия КНДР в ООН высказалась о слухах об отправке военных в Россию

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Первый секретарь миссии Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) при ООН Ил Ха Ким опроверг сообщения о том, что войска КНДР будут направлены в Россию. Слова Кима процитировало информационное агентство ТАСС.
Посол назвал слухи о предполагаемом размещении северокорейских войск в России «грязными маневрами» США и их союзников. По словам Кима, Вашингтон и его партнеры пытаются скрыть свои собственные преступления и затянуть конфликт на Украине, поставляя все виды смертоносного оружия.
Ранее заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Чон Гю прокомментировал слухи об отправке северокорейских войск в Россию, заявив, что такая возможность соответствует нормам международного права. При этом он подчеркнул, что министерство иностранных дел не имеет прямого отношения к работе северокорейского министерства обороны.
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Александр Климов