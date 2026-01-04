Митингующие в Нью-Йорке призывают к отставке Трампа
Участники митинга в Нью-Йорке требуют отставки президента США Дональда Трампа после вторжения американской армии в Венесуэлу. Об этом сообщила РЕН ТВ журналистка Елена Прохоровская.
Она утверждает, что демонстранты собрались в нескольких кварталах от 58-этажного небоскрёба «Трамп-тауэр». Акционеры перекрывают улицы и скандируют оскорбительные лозунги в адрес главы государства.
«Именно здесь, в Нью-Йорке, как ожидается, будет проходить судебный процесс над Мадуро и его супругой. Несколько часов назад демонстранты требовали раскрыть, что происходит с президентом [Венесуэлы]», — поделилась журналистка.Аналогичная ситуация сложилась в Вашингтоне. Митингующие собрались с плакатами и флагами Венесуэлы возле Белого дома, требуя освободить Мадуро.
Напомним, в ночь на 3 января армия США нанесла серию ударов по Каракасу. В результате специальной операции американские десантники взяли в плен и вывезли из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.