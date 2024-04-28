Задержанного украинского студента МГУ призвали покинуть Россию

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Задержанный в Москве украинский студент МГУ получил уведомление о сокращении срока допустимого пребывания в России. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.
Ранее издание сообщало, что в столице задержали студента шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергея Гулько Он, являясь гражданином Украины, пытался собрать в интернете деньги на помощь ВСУ и размещал информацию националистического характера, в том числе призывы к национальной вражде и ударам по Москве.
Отмечается, что он получил уведомление о сокращении срока пребывания в стране. Студент обязан покинуть Россию в течение ближайших трёх дней.
Также уточнялось, что уроженец Одессы имеет украинский паспорт, но за все годы проживания в Москве так и не подал заявление на получение российского гражданства.
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Отмечается, что он получил уведомление о сокращении срока пребывания в стране. Студент обязан покинуть Россию в течение ближайших трёх дней.
Также уточнялось, что уроженец Одессы имеет украинский паспорт, но за все годы проживания в Москве так и не подал заявление на получение российского гражданства.
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Анастасия Чинкова