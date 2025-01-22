Эрдоган заплакал на церемонии прощания с жертвами пожара на горнолыжном курорте

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог сдержать эмоций и заплакал на прощании с жертвами пожара на горнолыжном курорте в провинции Болу. Трагедия унесла жизни 76 человек.
Об этом сообщает газета Hürriyet. В публикации уточняется, что Эрдоган посетил похороны восьми членов одной семьи, которые не сумели выбраться из горящего здания гостиницы. Во время церемонии прощания глава государства заплакал. Справившись с эмоциями, он выразил соболезнования родственникам погибших и принял участие в заупокойной молитве.
Пожар охватил отель Grand Kartal. От огня, дыма и под обрушившимися стенами и перекрытиями погибли 76 человек. Среди жертв как граждане Турции, так и туристы из других стран, приехавшие на отдых. Россиян в числе погибших нет.
Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Эрдогану и народу Турции в связи с трагедией.
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Ранее президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Эрдогану и народу Турции в связи с трагедией.
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Александр Бойцов