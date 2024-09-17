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Международный комитет Красного Креста (МККК) просит о посещении пострадавших от боевых действий территорий Курской области. Об этом официальный представитель организации Галина Балзамова сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал провокацией заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что Киев пригласил представителей ООН и МККК посетить территории Курской области, которые атаковали ВСУ.
Представитель организации подчеркнула, что команды МККК готовы оказать необходимую поддержку жителям Курской области, остающимся на атакованных ВСУ территориях. Однако при условии, что будут получены необходимые гарантии безопасности, а Москва и Киев договорятся о проведении гуманитарной операции.
Балзамова также добавила, что комитет добивается доступа в этот район области с самого начала эскалации на данном направлении.
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Представитель организации подчеркнула, что команды МККК готовы оказать необходимую поддержку жителям Курской области, остающимся на атакованных ВСУ территориях. Однако при условии, что будут получены необходимые гарантии безопасности, а Москва и Киев договорятся о проведении гуманитарной операции.
Балзамова также добавила, что комитет добивается доступа в этот район области с самого начала эскалации на данном направлении.
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Анастасия Чинкова