Младший брат главы «Ахмата» получил генеральское звание

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Родственник замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова получил генеральское звание. Об этом сам Алаудинов написал в Telegram-канале.
Уточняется, что речь идет о младшем брате командира «Ахмата». Он опубликовал снимок указа российского лидера Владимира Путина, в котором значится Абдула Алаудинов.
В указе говорится, что Абдуле Алаудинову присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Апти Алаудинов поздравил брата с присвоением звания, а также пожелал успехов.
Напомним, в апреле текущего года Апти Алаудинов был назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны.
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В указе говорится, что Абдуле Алаудинову присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Апти Алаудинов поздравил брата с присвоением звания, а также пожелал успехов.
Напомним, в апреле текущего года Апти Алаудинов был назначен заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны.
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Екатерина Коршунова