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Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов заявил об освобождении от украинских националистов деревни Рыжевка. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Он рассказал, что в результате спланированных наступательных действий ВСУ понесли значительные потери и были вынуждены отступить. По его словам, слаженная работа российских военных всех подразделений позволила достигнуть данного результата всего лишь за три дня.
В освобождении деревни Рыжевка на границе с Курской областью принимали участие воины полка «АХМАТ-Чечня» МО РФ под командованием Асламбека Салиева, добавил Алаудинов.
Ранее сообщалось, что солдаты ВС РФ развернули российский флаг в центре ранее взятого под контроль села Рыжевка в Сумской области Украины.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Российские войска освободили село Рыжевка недалеко от границы Сумской и Курской областей. По его словам, операция по освобождению села длилась 3 дня. Он выразил надежду, что «другие территории, которые временно находятся под гнетом укрофашистских и натовских формирований», будут освобождены.
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В освобождении деревни Рыжевка на границе с Курской областью принимали участие воины полка «АХМАТ-Чечня» МО РФ под командованием Асламбека Салиева, добавил Алаудинов.
«Я искренне благодарю каждого бойца, участвовавшего в штурме и освобождении населенного пункта. Убежден, такой же финал ожидает и другие территории, которые временно находятся под гнетом укрофашистских и натовских формирований», — заявил командир.
Ранее сообщалось, что солдаты ВС РФ развернули российский флаг в центре ранее взятого под контроль села Рыжевка в Сумской области Украины.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Российские войска освободили село Рыжевка недалеко от границы Сумской и Курской областей. По его словам, операция по освобождению села длилась 3 дня. Он выразил надежду, что «другие территории, которые временно находятся под гнетом укрофашистских и натовских формирований», будут освобождены.
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Дарья Осипова